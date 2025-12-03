Hace 50 años: La Esmeralda, pionera en el cultivo del ciprés

La finca La Esmeralda, en San José de la Montaña de Barva, fue reconocida como “pionera en materia de reforestación y en la introducción de ciprés y jaúl en esa zona”.

La propiedad fue adquirida originalmente por Esmeralda Gutiérrez, a mediados del siglo XIX, quien era hermana de Manuel María Gutiérrez, autor del himno nacional de Costa Rica.

En aquella época, se usaba el sistema de sembrar maíz “a medias”, o sea, en partes iguales entre el trabajador y el propietario del terreno. Además, se cultivaban legumbres y se explotaban lecherías familiares.

Sin embargo, el maíz prevalecía y lo más común eran las milpas.

Doña Esmeralda, quien tuvo 21 hijos, le traspasó la finca a una de las hijas menores, Esther Morales Gutiérrez. Ella a su vez la vendió a su yerno, Botho Steinvorth, a insistencia de su hija Esther Jiménez Morales.

El mismo año que Steinvorth adquirió la finca, el viento destechó la casa tres veces, por lo que al nuevo propietario se le ocurrió sembrar árboles “tapavientos”. La siembra de esos árboles se inició a finales de la década de los 20, cuando los primeros cipreses fueron llevados del parque central de San José.

El ciprés es un árbol oriundo de Europa. Los primeros almacigales en Costa Rica los hizo el señor Alfredo Anderson, en La Paulina de Montes de Oca.

Los cipreses de San José de la Montaña son hijos hermanos de los que había en el barrio Los Profesores y La Paulina.

Además del ciprés, se experimentó con eucaliptos, jaúl, cedro, pino hondureño, magnolia, entre otros, pero el ciprés y el jaúl fueron los que dieron mejores resultados.

