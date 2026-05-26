Hace 50 años: Kitico Moreno: ‘No soy una intelectual, soy una mujer de acción’

“Yo no soy una intelectual, soy una mujer de acción. Es muy difícil conjugar en una sola persona esas cualidades, salvo raras condiciones”, manifestó la viceministra de Cultura, Kitico Moreno.

Moreno ha definido tres puntos concretos como sus objetivos de trabajo. Primero, democratizar la cultura.

“La personalidad del individuo y sus habilidades se forman y desarrollan durante los cinco primeros años”, dijo la funcionaria, al resaltar la importancia de promover que los niños accedan a la cultura.

El segundo punto es trabajar coordinadamente con las instituciones autónomas y empresas privadas. El primer ejemplo lo dio el Banco Central, pues su director, Bernal Jiménez, creó un departamento de extensión cultural, dirigido por Samuel Rovinski.

“Él impulsará una serie de actividades culturales con este ministerio, específicamente en danza, artes plásticas, cine, Sinfónica Nacional, conferencias y teatro. Nuestro presupuesto no alcanza para atener satisfactoriamente todas estas ramas”, explicó Moreno.

El tercer punto es evaluar lo realizado durante años de trabajo en el Ministerio. La viceministra indicó que pedirán a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), asistencia técnica para mejorar los programas.

“Llama la atención que un Ministerio, al que se le adjudica menos de 1% del presupuesto total, lleve a cabo tantas tareas, cualquier otro sistema menos burocrático estaría ya paralizado”, señaló.

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