El País

Hace 50 años: Kitico Moreno: ‘No soy una intelectual, soy una mujer de acción’

La viceministra de Cultura detalló que el Ministerio debe coordinar con otras instituciones y sector privado

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Por Yeryis Salas
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La viceministra Kitico Moreno estableció tres puntos en sus objetivos. (Archivo/Archivo)







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Hace 50 añosKitico Moreno
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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