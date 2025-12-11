Hace 50 años: Julio iglesias habla con ‘La Nación’

“No quiero hablar nada, nada de política”, aseveró el vocalista español Julio Iglesias, quien realizó una visita “relámpago” a Costa Rica como parte de una extensa gira latinoamericana.

“Mejor hablemos de mi vida, de mi situación artística, no quiero complicarme más la vida”, respondió de forma tajante el cantante, que por segunda vez visita el país.

Al interrogarlo sobre su posición de “no querer complicarse más la vida”, respondió de forma tajante que “mi vida está plagada de dificultades y éxitos, de alegrías y penas, en definitiva la estoy viviendo a plenitud, por eso evito al máximo hablar de lo que no forma parte de mi vida”.

Mencionó que le molestó que le molestó cuando por su carrera artística debió dejar de lado a sus seres queridos por muchos meses, “porque ellos son todo en mi vida, son definitivamente lo que genera mi mayor felicidad”.

De esta forma, cuando de nuevo se encuentra junto a su familia, ahí pasa la mayor parte del tiempo.

Fue descrito como “vivamente ilusionado” por la carrera de derecho clásico, la cual no ejerce. Iglesias recuerda a grandes rasgos sus años de estudiante, “las alegrías de aquellos años y las dificultades que se afrontaron”.

Aseguró que todas las canciones que interpreta son de su “completo agrado”, sin considerar a ninguna en particular, aunque le guarda cierto afecto a “Un canto a Galicia”, sin especificar por qué de esa particularidad con esa canción.

