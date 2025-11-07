Hace 50 años: Juan Bau en Costa Rica

El joven cantante español Juan Bau, de paso por Costa Rica, enfatizó en que “la política es nociva a los individuos”, en una entrevista con La Nación publicada el 7 de noviembre de 1975.

Se define como un hombre libre, al explicar que su concepto de política es que “ata al ser humano y no lo deja proyectarse en la sociedad en que se desenvuelve”.

“Total, a mí no me interesa y no guardo prejuicio alguno por las personas que se dedican a la política”, recalcó Bau, quien desde temprana edad tuvo que trabajar arduamente para subsistir y procurar el sustento diario de su familia.

Describió su llegada al mundo como un “hecho afortunado y desafortunado a la vez”. Nacido el 24 de diciembre de 1948, cuando España aún se recuperaba de los estragos de la Guerra Civil.

Mencionó que tal vez esas dificultades hayan sido la causa de su intensa búsqueda “de un algo diferente que transforme su existencia y la de los suyos, con circunstancias menos precarias, con un ambiente de verdadero humanismo, sin pretender ser visto por la gente como un ser fuera de lógica, sino por el contrario, como un hombre normal, común y sobre todo con una sola aspiración: saber vivir”.

Definió su amor hacia la música como “algo propio de un individuo que nace al calor de las olas y con el abrasador sol de la costa valenciana como testigo ardoroso de seres apasionados por el ritmo y las notas musicales”.

Aseguró que su gira por los países caribeños y ahora por Centroamérica le hacen sentirse en casa, y que tal vez eso explique el éxito de sus canciones en esta región.

