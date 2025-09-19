Hace 50 años: Isaac Marín dejó la pasar la oportunidad de ganar por la vía del sueño

La noche del 18 de setiembre de 1975, el boxeador costarricense Isaac Marín ganó con decisión dividida al nicaragüense Gustavo Fariñas, en el Gimnasio Nacional.

Al final de los 10 asaltos, los jueces Lazcarez de Costa Rica y Marmolejo de Panamá dieron puntaje favorable a Marín. Rizo de Nicaragua le dio la decisión a su compatriota.

“La pelea agradó a medias, porque Marín tuvo en tres o cuatro oportunidades totalmente groggy a su adversario, pero le faltó decisión para rematarlo", decía La Nación.

“Al comienzo de los asaltos el tico salía de la esquina dispuesto a liquidar el combate, pero conforme pasaban los segundos se iba apagando y así dejó pasar las ocasiones propicias que se le presentaron”.

El tico se vio agresivo y también esquivando golpes, siempre soportó el castigo que recibía. Se movió bastante y llevó la iniciativa, pero a mitad de la pelea se notaba falto de aire. Para su fortuna, Fariñas estaba en malas condiciones y no pudo enderezar el combate.

“El nicaragüense hizo una pelea inteligente. Buscó meter el jab, lo que consiguió en varias ocasiones, castigó a su adversario, pero también recibió muchos golpes”, se relató.

“Definitivamente la decisión tenía que ser para Marín por su mayor agresividad, conectó los mejores golpes y dejó a su rival en malas condiciones, pero Fariñas fue un digno rival que no se amilanó ante el castigo recibido”, detallaba la crónica.

El final fue bochornoso, pues cuando se anunció el resultado, fanáticos exaltados se metieron con Marín, y él “comenzó a repartir golpes a diestro y siniestro hasta que se logró calmarlo”.

