El País

Hace 50 años: Isaac Marín dejó la pasar la oportunidad de ganar por la vía del sueño

Isaac Marín le ganó al nicaragüense Gustavo Fariñas en el Gimnasio Nacional

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
histórico
Marín esquiva la izquierda de Fariñas. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hace 50 añosIsaac Marín
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.