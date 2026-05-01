Hace 50 años: Inauguran centro de capacitación para mujeres

El 1.° de mayo, a las 11 a. m., se abrirán las puertas de la Casa de la Mujer Cristiana, en San Francisco de Dos Ríos, para que las mujeres sean capacitadas en habilidades para ganarse la vida.

El local tendrá un taller de corte y confección, una cocina industrial y una sala de clases.

Existen centros en todo San José y uno en Alajuela, pero para pertenecer a ellos se deben tener conocimientos de artesanía.

La idea de la organización es preparar instructoras, las cuales llevarán sus enseñanzas a los otros centros del país, señaló doña Marielos de González, directora del departamento de bienestar de Caravanas de Buena Voluntad, los encargados del proyecto.

La iniciativa surgió tres años y medio antes, en Aguantafilo, donde un grupo de personas vio a mujeres jóvenes “que andaban por el barrio sin hacer nada, y solo esperaban la llegada de la noche para salir a buscar dinero”.

El programa de bienestar familiar, una vez establecido, se encargó de vender los productos que ellas hacían. Algunos artículos se colocaron a la venta en el mercado artesanal, situado cerca de la iglesia de La Soledad. También se enviaron blusas bordadas por las muchachas a Chicago, pues el trabajo hecho a mano es muy apreciado en Estados Unidos.

La señora de González destacó que el objetivo de la Casa de la Mujer Cristiana es dar a conocer que la mujer puede surgir en el plano profesional.

La organización también trabaja en programas de nutrición, economía del hogar y educación sexual.

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