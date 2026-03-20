Hace 50 años: Inaugurado San José Indoor Club

En la noche del 20 de marzo de 1976 quedó oficialmente inaugurado el San José Indoor Club, “el club de la eterna primavera”, con un baile de gala en sus instalaciones.

Dos años antes, un grupo de empresarios costarricenses, con Mario Pacheco Jirón al frente, tuvo la visión para notar “que en nuestro país se hacía imprescindible la creación de un club bajo techo”.

De esa forma, las actividades sociales y deportivas no estarían limitadas por la falta de luz en la noche y por las constantes lluvias del largo invierno en Costa Rica.

Arquitectos e ingenieros viajaron a Estados Unidos para conocer una serie de clubes con las características que tendría posteriormente el Indoor.

“Fueron dos años de mucho trabajo y esfuerzo, con un presupuesto inicial de ¢12 millones nos cogió la inflación y el presupuesto subió a ¢18 millones", declaró Mario Pacheco.

“Sin embargo, siempre tuvimos el apoyo de los socios que vieron en el proyecto un concepto nuevo, de beneficio especialmente para el deportista. La Directiva trabajó como un solo hombre, se contó con la ayuda de la banca nacional y así tenemos, dos años después, esta hermosa realidad de la cual todos los costarricenses nos debemos sentir orgullosos”, agregó.

El club cuenta con canchas de tenis, baloncesto y voleibol; tres salones de juego para squash, balonmano y raquetbol; ocho pistas de boliche automáticas y con todos los requisitos profesionales exigidos por la Asociación Mundial de Boliche; y dos piscinas semiolímpicas.

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