Hace 50 años: Hugo Sánchez Bonilla, orgullo de la Ciudad de las Flores

Hugo Sánchez al frente de su pintura del viejo Fortín, antes de que sus alrededores fueran demolidos.

Hugo Sánchez Bonilla, pintor herediano, relató que desde niño le gustaba pintar y sus allegados le decían que tenía gran habilidad en este arte.

“Mi profesora ha sido la misma naturaleza, ella me inspira y soy muy feliz con mi trabajo”, dijo Sánchez en una entrevista con La Nación.

Él se dedica a este campo de forma profesional desde hace tres años, periodo en que no ha dejado de experimentar nuevas técnicas en sus cuadros, que son bien remunerados.

Sus obras fueron expuestas en 1970 y 1972 para la semana de la cultura herediana, en 1972 y 1973 en la semana de los scouts, en 1974 con motivo de la toma de posesión y en el hospital psiquiátrico con artistas nacionales.

En 1973, ganó el primer lugar en el concurso promovido por el Ministerio de Gobernación y Policía, con motivo de la reunión de expertos penalistas latinoamericanos (efectuada en Costa Rica) para estudiar los problemas penitenciarios. En el certamen participaron 50 pintores.

Sánchez aseguró que su meta es perfeccionarse en retrato. Al momento de la entrevista estaba terminando uno del futbolista de antaño, Rafael “Mipo” Campos, integrante del Club Sport Herediano que le dio glorias a su provincia en los primeros años del campeonato nacional.

Luego, planea retratos de personajes pintorescos, como Chanica y Coquito.

Sus pinturas han servido para engalanar las páginas de los calendarios de la Caja de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE). Otras de sus obras han sido llevadas a Perú, Francia, Estados Unidos, entre otros países para colecciones privadas.

