Hace 50 años: Hospital La Anexión atendió a 52.000 pacientes en un año

El Hospital La Anexión de Nicoya cumplió un año de haber iniciado sus actividades con la prestación de servicios médicos en Guanacaste.

A los usuarios, clasificados en asegurados por planilla, asegurados por el Estado, trabajadores independientes y acogidos al régimen no contributivo de pensiones, el hospital les brinda las siguientes especialidades: medicina general, ginecoobstetricia, planificación familiar, pediatría, cirugía, odontología, psiquiatría y optometría.

Se brindan además servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, laboratorio, farmacia, inyectables y rayos X.

Con 52.000 pacientes atendidos durante 1975, se efectuaron 500 operaciones de cirugía menor y se atendieron 989 partos, de 3.008 ingresos que se registraron. El hospital cuenta con 7.900 metros de construcción y tiene capacidad para 208 camas.

Para celebrar el primer aniversario de prestar servicios médico-asistenciales, se organizaron varias actividades culturales. Entre estas, presentaciones de la Asociación Folclórica Liberiana y de la banda nacional de Liberia, en el parque de Nicoya.

Se expusieron varios temas, seriamente investigados, como “Endoscopia pélvica” del doctor Gerardo Alfaro, “Emergencias ginecológicas” de Mario Pacheco Mena, e “Infarto del miocardio” de Jorge Alfaro Monge.

“Nicoya es un pueblo que merece mucho de nosotros, y en esto estamos mejorando para servirle cada día”, dijo el doctor Hernando Segura Vega, director del hospital.

La curiosidad: ‘No contaban con mi astucia’

En Cartas a la Columna, Haydeé Gamboa Mora relata cómo observó a un hombre ingresar paquetes de comida en sus medias al Hospital México, a pesar de la prohibición. “Él me miró con una sonrisa burlona, como diciendo ‘no contaban con mi astucia’”.