Hace 50 años: Hospital de Niños inaugura moderna aula de autoaprendizaje

El aula cuenta con seis cubículos con su respectiva grabadora.

El aula de autoaprendizaje del Hospital de Niños dará una oportunidad de crecimiento a sus médicos, profesionales que nunca dejan de ser estudiantes.

El proyecto se inaugurará el 24 de mayo de 1976, día en que el hospital cumple su 12° aniversario, el último como centro hospitalario independiente, pues a partir del 1.° de junio formará parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En esta aula, los médicos pueden acudir a hacer consultas, enterarse de los últimos descubrimientos, y ampliar sus conocimientos en cualquier rama de su interés.

Contarán con un equipo completo de grabaciones, circuito de televisión, grabadoras, proyectores de diapositivas, traducciones de revistas y libros, entre otros recursos.

“El principal objetivo de este nuevo departamento es que estos profesionales aprovechan su tiempo libre poniéndose al día con los últimos descubrimientos”, comentó el doctor Alberto Sáenz Pacheco.

Los temas que predominan en el aula son los asuntos pediátricos, y también podrán acceder las enfermeras, los internos y estudiantes de Medicina de la Universidad de Costa Rica.

El aula tiene seis cubículos, cada uno con una grabadora que cuenta con sus respectivos audífonos. Además, hay dos mesas para que el personal consulte artículos o la transcripción de las grabaciones.

“Por el momento todo el material lo hemos adquirido en centros especializados en producción de instrumentos didácticos, pero esperamos que en el futuro nosotros podamos hacer otros en el país”, expresó Sáenz.

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