El País

Hace 50 años: Homenaje póstumo a Fernando Baudrit

Presidente de la Corte durante 20 años, Fernando Baudrit fue recordado por tener una vida ‘ejemplar, ordenada y modesta’

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
histórico
La señora María Eugenia viuda de Baudrit y doña Aida Baudrit descubrieron el óleo de don Fernando Baudrit. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hace 50 añosFernando Baudrit
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.