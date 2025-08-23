Hace 50 años: Homenaje a don Amando Céspedes

El 22 de agosto de 1975, Heredia rindió un homenaje a Amando Céspedes Marín, pionero de la radiodifusión en Costa Rica.

En sesión solemne especial, el municipio herediano lo declaró “ciudadano de honor”, y luego de que se le entregó un pergamino, fue develada su fotografía por su hija Lidilla.

El retrato fue colocado en el salón de sesiones, al lado del de otros ciudadanos ejemplares de la ciudad.

El presidente municipal, Rodrigo Arias, exaltó “las virtudes” de Céspedes, y afirmó que “al rendir hoy homenaje a don Amando, esta corporación quiere rendir homenaje a una personalidad que sobreabunda en riqueza interior, que ha sabido derramar un intelecto en beneficio de sus semejantes, no solo de sus hermanos costarricenses, sino en beneficio de toda la humanidad”.

“Frente a las amenazas que todavía se ciernen sobre la civilización moderna, que pueden convulsionar la paz y el progreso de los pueblos, se requiere no solo la acción a nivel gubernamental, sino que es fundamental la proyección de hombres con visión, que levanten la mirada más allá de sus fronteras”, agregó.

El homenajeado no pudo contener las lágrimas de emoción, y tras una pausa, tomó la palabra para agradecer el gesto del municipio y contar anécdotas a los presentes.

Finalmente, se acordó bautizar la avenida 8 de Heredia con su nombre y se colocará una placa en el sitio.

Con 94 años de edad, Céspedes trabaja en su propio taller de imprenta, dirigiendo mensajes a diferentes amigos de todas partes del mundo.

La curiosidad: Partido de periodistas

El 23 de agosto a la 1 p. m. se estarán midiendo, por segunda ocasión, los equipos de fútbol del Colegio de Periodistas y La República.