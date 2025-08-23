El País

Hace 50 años: Homenaje a don Amando Céspedes

El pionero de la radiodifusión en Costa Rica fue homenajeado en la Municipalidad de Heredia

Por Yeryis Salas
histórico
El presidente municipal, Rodrigo Arias, saluda a Amando Céspedes. (Archivo/Archivo)







Hace 50 añosAmando Céspedes
