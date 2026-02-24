Hace 50 años: Henry Kissinger en Costa Rica

El secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, llegó a Costa Rica para una reunión de cancilleres, el 23 de febrero de 1976.

“Estoy convencido de que aquí vengo a un país verdaderamente democrático”, dijo Kissinger en el aeropuerto Juan Santamaría, y agregó que “las democracias no deben tener miedo”.

Unas 200 personas se habían congregado en los balcones del aeropuerto, pero minutos antes de la llegada del diplomático, los agentes de seguridad norteamericanos ordenaron que se retirara a las personas, contra la opinión del canciller Gonzalo Facio.

En cuestión de minutos, los balcones quedaron limpios.

Tras la llegada de Kissinger, el canciller Facio aseguró que Costa Rica está alineada “en favor de la libertad y en contra de la extensión del totalitarismo soviético. Pero no entendemos ese alineamiento como una sumisión. Nos consideramos aliados de los Estados Unidos, nunca satélites de su país, señor secretario Kissinger”.

Kissinger llegó acompañado del subsecretario de Estado, William Rogers. Tras la cerrada ceremonia en el aeropuerto, Kissinger salió hacia el hotel Cariari, donde se quedó por dos horas en su trabajo particular hasta que a las 7:30 p. m. asistió a la recepción que le ofreció Facio en el mismo hotel.

Una hora después, visitó al presidente Daniel Oduber en Loma Verde, y luego ofreció una cena en la Embajada al presidente, al canciller y al vicepresidente Carlos Manuel Castillo.

Avanzada la tarde, fueron recibidos otros cancilleres latinoamericanos para la reunión.

La curiosidad: Pronóstico del tiempo

El Instituto Meteorológico Nacional da a conocer el pronóstico del tiempo para el 24 de febrero de 1976.