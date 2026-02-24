El País

Hace 50 años: Henry Kissinger en Costa Rica

‘Estoy convencido de que aquí vengo a un país verdaderamente democrático’, dijo el secretario de Estado estadounidense

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
histórico
Henry Kissinger reunido con el presidente de Costa Rica, Daniel Oduber. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hace 50 añosHenry Kissinger
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.