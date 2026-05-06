El País

Hace 50 años: Hay 12 escuelas indígenas en el Pacífico sur

‘La Nación’ visitó la comunidad índigena de Salitre

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Por Yeryis Salas
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Estudiantes aborígenes y mestizos del Instituto Agropecuario de Buenos Aires hablan con Marcos Ortiz (último a la derecha). (Archivo/Archivo)







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Hace 50 añosSalitre
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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