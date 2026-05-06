Hace 50 años: Hay 12 escuelas indígenas en el Pacífico sur

Estudiantes aborígenes y mestizos del Instituto Agropecuario de Buenos Aires hablan con Marcos Ortiz (último a la derecha).

La Nación visitó la comunidad índigena de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, a 10 minutos del centro del cantón, donde se encontraba el director de la escuela de esta comunidad, Marcos Ortiz.

Ortiz indicó que en el Pacífico sur hay 12 escuelas indígenas: Ujarrás, Curré, Salitre, Térraba, Yoabin, Santa Elena, Palmira, Ceibón, Bonicha, Chamba, El Puente y Chinaquichá, con una población escolar aborigen estimada de 500 alumnos.

El director explicó que en el primer año de enseñanza se toma como base la lengua materna: en el caso de Salitre, el bribri, al igual que en El Puente, Yoabin, Santa Elena, San Rafael de Cabagra y Palmira. En esta última escuela, hay un 50% de aborígenes y 50% de mestizos.

Agregó que el asunto del idioma puede ser complicado para un profesor universitario que llegue sin conocer la lengua, por lo que el personal docente que labore en la zona debería tener conocimientos de antropología e indigenismo.

“Suele suceder que cuando un bachiller no tiene cabida en buenas escuelas, lo mandan aquí a enfrentarse a una cultura diferente y, como es lógico, no se logra adaptar a un ambiente que no le es familiar”, afirmó Ortiz.

Indicó que para los niños indígenas, el español puede resultar complicado. “Entonces, hay que poner en marcha un programa de castellanización, vital para su enseñanza”.

Añadió que el Ministerio de Educación Pública ha visto “con un criterio muy amplio” la formación de una unidad de educación indígena, la cual está en fase de preparación.

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