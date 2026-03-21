Hace 50 años: Guatemala sufre hambre y falta de vivienda tras el terremoto

Guatemala sufre un drama de hambre y falta de vivienda después del terremoto del 4 de febrero, en el que murieron más de 25.000 personas y más de 1 millón de habitantes quedaron sin hogar.

En medio del desastre, los guatemaltecos recibieron ayuda masiva de países amigos, como Costa Rica y el resto de Centroamérica, México, Colombia, Perú, Venezuela y Argentina. También hubo aportes de países de Europa, África y la Unión Soviética, por medio de la Cruz Roja Internacional.

Luego del estado de emergencia, se pasó al de la reconstrucción. La agricultura se resentirá en forma notable por el cambio en la topografía, que se llevó muchas de las siembras. Además, cosechas con la del tomate en el norte, se perdieron al romperse los sistemas de irrigación.

A esto se le suma la destrucción de gran parte de las carreteras, especialmente la que conduce de la capital a Puerto Barrios, con lo cual declinará el abastecimiento de comestibles.

Por otro lado, habrá cambios drásticos en el sur del país, debido a muchos embalses de ríos que han formado lagos, con lo cual se perderá gran parte de la agricultura.

A pesar de la ardua labor de limpieza de escombros en las ciudades afectadas, no hay solución rápida para que los moradores puedan contar a corto plazo con un techo para cubrirse de las próximas lluvias. Del millón de personas que acampan en las calles, no todas tienen mantas y carpas.

Cientos de viviendas provisionales, llamadas “champas”, se encuentran en campos abiertos y en pleno centro de la ciudad.

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