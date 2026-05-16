Hace 50 años: Grupo alemán se presenta en el Teatro Nacional

El Teatro Libre de Munich se fundó en 1970.

El Teatro Libre de Munich se presentará el 16 de mayo en el Teatro Nacional con la obra de creación colectiva, “Después de Brecht”.

Se trata de una adaptación de dos obras cortas de Bertolt Brecht, añadiendo algunas canciones y diálogos junto con otras escenas creadas por el grupo.

“El resultado es una serie de escenas que atacan la inmoralidad de la neutralidad política antes de la última guerra”, detalla la reseña de La Nación.

Suecia y Dinamarca son personificadas “como avaros comerciantes cuyos negocios se anteponen a su responsabilidad política. El Sr. Hitler, quien es también un ansioso comerciante, decide sacar ventaja de este característico amor a la paz”, agrega.

Fundado en 1970, el Teatro Libre de Munich se concibió como un teatro-estudio en una casa privada. El director, George Froscher, pretendía explorar la posibilidad de una comunicación humana a través de la representación y la acción.

Después de un año de intenso trabajo, se formó un grupo de actores que inició un método de formación y de trabajo peculiar.

En 1971, presentaron cinco trabajos teatrales y se hicieron experimentos de teatro de la calle y representaciones en parques públicos. Después de encontrar una sede definitiva, el grupo desarrolló un programa pedagógico propio.

De la experiencia del colectivo experimental, nació un programa de enseñanza para cursos públicos sobre el trabajo teatral con base en el principio del homo ludens.

Para mejorar la comunicación y sensibilización humana, recurren a los juegos y ejercicios.

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