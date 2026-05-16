El País

Hace 50 años: Grupo alemán se presenta en el Teatro Nacional

El Teatro Libre de Munich llega con una obra cargada de política

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Por Yeryis Salas
histórico
El Teatro Libre de Munich se fundó en 1970. (Archivo/Archivo)







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Hace 50 añosTeatro Nacional
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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