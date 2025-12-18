Hace 50 años: Grandes tamaleras de Aserrí proyectan hacer 120.000 tamales en Navidad

Doña Alicia es de las principales productoras de tamales de Aserrí.

Las grandes tamaleras del centro de Aserrí tienen proyectado hacer aproximadamente 120.000 tamales en Navidad, reportó La Nación el 18 de diciembre de 1975.

En una de esas tamaleras, llamada La Valverde, se elaboran más de 8.000 tamales por día. “Montones de cerdos, manteca y maíz se utilizan. Es tanto, que no puedo calcularlo”, dijo doña Alicia de Valverde, propietaria de la fábrica.

Los nueve empleados laboran hasta en las noches “porque son muchos los pedidos y encargos”.

El día más intenso es el 24 de diciembre. “Se hace fuera del establecimiento, largas filas de personas que quieren comprar tamales. Muchas de ellas se pelean porque se les atienda de primero”, contó doña Alicia.

Otra fábrica es la de doña Amable Monge, conocida tamalera de Salitrillos de Aserrí. En un galerón acondicionado al lado de su casa, tiene dos grandes pailas donde cocina la masa, el arroz, la carne y los tamales. Además, tiene una mesa larga de madera donde se envuelven los tamales en hojas de plátano.

“En la semana del 8 de diciembre se cocinaron 13.000 tamales y calculo que en la semana del 24 se harán 25.000″, expresó doña Amable, quien además explicó que “por ahora se están haciendo cerca de 2.500 tamales por día”.

En un día gasta cinco cajuelas de masa, 60 libras de carne, lata y media de manteca, ajos, comino, culantro, apio y 30 libras de arroz.

Ella reparte sus tamales en Heredia, Alajuela, Limón y San José. Además, tiene clientes fijos que le compran en su casa.

