Hace 50 años: Grandes tamaleras de Aserrí proyectan hacer 120.000 tamales en Navidad

En una de esas fábricas elaboran más de 8.000 tamales diarios

Por Yeryis Salas
histórico
Doña Alicia es de las principales productoras de tamales de Aserrí. (Archivo/Archivo)







Hace 50 añosAserrí
Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

