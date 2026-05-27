Hace 50 años: G. W. Villalobos: ‘Entraré a la presidencia por la sala o la cocina’

G. W. Villalobos afirma que eliminaría los parques y crearía un ejército de ser presidente.

“Tengo sed de venganza, pues yo fui del pueblo que sufre hambres, fríos, miseria. Sé lo que es sufrir los abusos de los políticos y por eso llegaré al poder”, expresó Gerardo Wenceslao Villalobos, al anunciar que este mes iniciará su campaña política por la presidencia de la República.

Fundador del Partido Revolucionario de G. W., manifestó que será el presidente en 1978, a como dé lugar. “Tuve participación en las guerrillas de Guatemala y estoy seguro que con 25 personas puedo apoderarme del país”, dijo.

La nueva agrupación política tendrá papeleta de diputados y munícipes, a pesar de que G. W. aseguró que si llega a la presidencia, lo primero que hará es “eliminar la Asamblea Legislativa”.

“Costa Rica es una finca y lo que necesita es un cacique que ponga fin al desorden que impera. Por eso estoy dispuesto a jugarme el todo por el todo. Entraré por la sala o por la cocina, y si me muero, que me entierren en Tres Ríos”, manifestó.

Agregó que si fuera presidente, crearía un ejército y destruiría los parques.

“Los parques solo sirven para que haya vagabundos y marihuanos. En su lugar voy a poner plazas de fútbol por todos lados. Las mujeres volverán a planchar con carbón, porque se gasta mucha energía con las planchas eléctricas”, señaló.

Afirmó, además, que retringirá los carros para que la gente camine. También prepara una reforma penitenciaria.

“A los sátiros los mataré. Los asesinos, por el contrario, tendrán oportunidad de regenerarse”, declaró.

La curiosidad: Matrimonio matutino

Un matrimonio a las 7 a. m. se celebrará en barrio San José de Alajuela.