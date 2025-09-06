Hace 50 años: Fracasó atentado contra presidente de Estados Unidos

Agentes del servicio secreto condujeron a la joven Lynette Fromme a un carro de la policía.

Una mujer joven, perteneciente al grupo de seguidores del asesino Charles Manson, ingresó a una nutrida muchedumbre en Sacramento, California, y apuntó al presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, con una pistola desde medio metro de distancia.

Sin embargo, fue rápidamente derribada por un agente del servicio secreto, mientras otros guardaespaldas apartaban al mandatario, quien lucía horrorizado.

La mujer no alcanzó a disparar la pistola calibre 45, y Ford resultó ileso.

Larry Buendorf, el agente que sujetó a la mujer, sufrió una herida en la mano al agarrar la pistola cuando ella oprimía el gatillo y el percutor lo golpeó. La pistola tenía seis proyectiles, pero ninguno en la recámara.

La joven fue identificada como Lynette Alice “Squeaky” Fromme, de 26 años, hija de un corredor de bolsa de California y jefe de la “familia” Manson, mientras este cumplía su condena perpetua por el asesinato de la actriz Sharon Tate y otras seis personas.

Fromme fue llevada a la jefatura de policía, donde fue detenida bajo acusación de intentar asesinar al presidente, y examinada por un psiquiatra.

“Él no es su sirviente”, gritó ella mientras era alejada del lugar del incidente por agentes del servicio secreto y policías.

Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones y del Servicio Secreto se dirigieron a la casa donde la joven vivía con dos mujeres, una de ellas vestida exactamente igual que Fromme, con un vestido largo de gitana color rojo. Ellas fueron arrestadas para su interrogación. Ambas dijeron ser “monjas” de la organización de Manson.

La curiosidad: Cargamento de marihuana decomisado

Un enorme cargamento de marihuana fue decomisado por los agentes de narcóticos en San Isidro de El General, Pérez Zeledón. Los sospechosos lo tenían introducido en un búho, “al cual le rendían culto”, publicó La Nación el 6 de setiembre de 1975.