Hace 50 años: Finaliza la edición XII de la Copa del Café

En las primeras horas de la madrugada del 22 de enero de 1976, fue clausurada la duodécima edición de la Copa del Café, en el Costa Rica Country Club, con la ceremonia de entrega de trofeos.

En el torneo de naciones, el primer lugar fue para Alemania Occidental, con Peter Elter y Heinz Guenthardt.

El segundo lugar fue para Francia, con Christophe Casa y Roger Vasselin.

En el torneo de sencillos, el campeón fue Jan Kaellqvist, de Suecia, quien recibió el trofeo de manos del licenciado Manuel Rodríguez Echeverría, presidente del CRCC. El subcampeón fue el también sueco Goern Bergstran.

En el caso del torneo de dobles, los campeones fueron los mismos del torneo de naciones: Peter Elter y Heinz Guenthardt. Ellos recibieron trofeos donados por las firmas Dos Pinos y Fertica, entregados por los señores Álvaro Lizano y Jaime Hernández, gerentes de las mencionadas firmas.

Los subcampeones del torneo de dobles fueron los suecos que se enfrentaron en la final de sencillos: Kaellqvist y Bergstran.

El trofeo fue donado por el comité de la Copa del Café, de manos del señor Freddy Mora, Miembro del comité organizador.

Recibieron, asimismo, un trofeo donado por la firma Embotelladora Tica S. A., entregado por el señor gerente, Gene Renzi.

De esa forma, se fueron despidiendo de la cancha las banderas representativas de las naciones que participaron del evento que duró diez días. El torneo, de forma solemne pero sencilla, cerró sus puertas, para abrirlas de nuevo en enero de 1977.

La curiosidad: Viaje a Puntarenas a las 3 a. m.

Un nuevo tren sale hacia Puntarenas a las 3 a. m. a partir del 1.° enero de 1976.