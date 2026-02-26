Hace 50 años: Fiestas de Liberia mantuvieron categoría

Las fiestas cívicas de Liberia mantuvieron su categoría en su última edición, reportó La Nación el 26 de febrero de 1976.

Los festejos se realizaron del 18 al 22 de febrero, y resultaron “muy buenos”, con excepción de los primeros dos días, “miércoles y jueves, en que la plaza de toros se vio bastante llena de público, pero los animales no resultaron de lo mejor que se esperaba”.

Sin embargo, los días siguientes fueron mejores. Aparecieron toros “de extraordinaria bravura” y montadores de alta calidad, que quienes observaron los describieron como los mejores que se habían visto.

En la corrida del viernes salía un toro cada cinco minutos, y para cada animal había al menos una docena de montadores que se disputaban el honor de llevarlo.

La corrida del sábado también fue de alto nivel, aunque hubo críticas contra los toreros.

“Queremos aclarar que no estamos contra estos hombres, que van donde los llaman, y pueden sacar buenas faenas taurinas cuando se les buscan los animales apropiados para esas lides”, detalló el artículo.

La fiesta no consistió en solo corridas. También hubo topes con la participación, cada día, de más de 100 jinetes de todas las edades, y como en tiempos de antaño, los toros eran arreados por las calles, provocando pánico entre el público.

Los conciertos en el parque central de Liberia contaron con gran afluencia, con programas variados todas las noches.

Un gran momento fue la noche del sábado, cuando la banda de Liberia ejecutó la obra “Luna liberiana”, acompañada por el canto del público.

La curiosidad: Fecha de inicio de clases

El Colegio Agropecuario de San Carlos anuncia la fecha en la que iniciará el curso lectivo de 1976 para los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año.