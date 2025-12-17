Hace 50 años: Feria de Esparza cerró con éxito

La feria dejó una buena impresión en su primer año.

La primera feria ganadera de Esparza de Puntarenas se celebró del 6 al 8 de diciembre fue un éxito al llegar a un total de ¢2 millones en ventas, reportó el comité organizador presidido por Carlos Manuel Campos Benavides.

Campos señaló que a pesar de la ausencia de los bancos Anglo Costarricense y de Costa Rica, las financiaciones hechas por el Banco Nacional fueron satisfactorios y se vendió casi un 50% de los animales exhibidos.

El hato presentado por 50 ganaderos procedentes de todo el país fue de 402 animales, con precios que oscilaron entre ¢7.000 y 15.000, y en algunos casos los sementales fueron vendidos hasta en ¢30.000.

El comité organizador recibió ¢50 por concepto de cada animal inscrito, además del 4% por cada venta.

Las instalaciones donde se celebró la feria, incluyendo el mantenimiento, tuvieron un costo de ¢18.000 y el comité agrícola cantonal, patrocinador de la actividad, espera contar con instalaciones permanentes para la edición de 1976.

Asimismo, el comité reunido en el campo ferial acordó ofrecer un homenaje al señor Luis Jones, del Banco Nacional, por su colaboración para financiar la compra de ganador.

El homenaje se llevará a cabo en la Ganadería Guacimal, de Arturo y Víctor Wolf, en fecha que luego se dará a conocer.

El año 1976 iniciará con ferias en Aguirre de Puntarenas y en Santa Cruz de Guanacaste. Los respectivos comités organizadores ya enviaron las invitaciones correspondientes a los bancos para que faciliten la financiación.

