Hace 50 años: Fedecoopsur cumple el décimo aniversario

La Federación de Cooperativas Múltiples del Sur, cuya sede es Palmar Sur de Osa, cumplió diez años de haberse establecido, reportó La Nación el 28 de enero de 1976.

El domingo 11 de enero se celebró a lo grande el aniversario, para estimular a los cooperativistas por su labor desplegada y los logros obtenidos en ese periodo.

Los fundadores comentan que las 1.103 hectáreas compradas en aquel entonces a la Compañía Bananera de Costa Rica eran en su mayoría tacotales y grandes extensiones cultivadas de bambú.

Mediante créditos bancarios, adquirieron un tractor Caterpillar D4 con miras a la preparación de terrenos para la siembra de pastos aptos para la zona que, en ese momento, no existían, tales como las variedades Alemán, Estrella Africana, Imperial, Tanes, Cebollana y otras.

“En esta forma mejoraríamos la calidad de pastos y, por ende, tendríamos mejores condiciones para empezar a introducir nueva sangre en el hato bovino, que también se le compró a la Compañía”, afirmó uno de los fundadores.

Entre 1968 y 1972 el negocio ganadero se proyectaba como la mejor opción para generar divisas, por lo que la Federación pensó en la renovación total del hato e introdujo nuevos sementales de la raza Brahman, Gyr e Indubrasil. Para contrarrestar el problema de la consanguinidad, se introdujeron sementales de doble propósito (carne y leche) de la raza Pardo Suizo.

Por los bajos precios en el mercado mundial de la carne, la Federación cambió su política exclusiva ganadera y se dedicó a la diversificación de cultivos, tales como plátano, arroz y sorgo.

