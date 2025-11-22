El País

Hace 50 años: Falleció Margarita Bertheau

‘Al pintar soy yo misma, me son indiferentes las escuelas pictóricas’, decía la reconocida pintora costarricense

Por Yeryis Salas
histórico
Margarita Bertheau nació el 13 de mayo de 1913 y murió a los 62 años.







Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

