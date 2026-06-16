Hace 50 años: Estrellas de Ohio vencen a la selección de promesas del baloncesto

Las estrellas de Ohio enfrentarán equipos de primera división de Costa Rica.

La Selección Nacional de promesas del baloncesto cayó 95 a 76 ante el equipo juvenil de estrellas de Ohio, la noche del 15 de junio de 1976.

Los locales dieron pelea durante todo el partido, pero cedieron ante un rival que los superó sobre todo en la estatura.

Con gigantes como Wilczak, Selestak y Tinko, Ohio ganó siempre la lucha por los rebotes ofensivos y defensivos, y en esa ventaja se llevó el partido.

A criterio del cronista, “Ohio es un cuadro netamente juvenil que creemos tendrá problemas para ganar sus encuentros contra nuestras primeras divisiones. En todo caso, los choques contra Reyco, Liceo de Costa Rica y Calasanz habrán de ser más parejos”.

Entre las promesas ticas, Daniel Ramírez destacó en la distribución, y los hermanos Goulborne en el enceste, sobre todo Marlon. Sin embargo, él cometió las cinco faltas muy temprano y dejó al equipo diezmado.

El partido de MacCarthy fue calificado de “magnífico”, José Pablo Rojas estuvo cansado ya que jugó en el juego preliminar, y Zeledón, Blanco y Guerrero estuvieron “apenas bien”.

En el choque preliminar por el campeonato nacional, Reyco le ganó 97 a 71 al Liceo de Costa Rica.

Reyco prácticamente se aseguró la victoria en los primeros ocho minutos, al tomar una considerable ventaja de 25-9. Liceo trató de reaccionar en la segunda parte y acortó el marcador, pero Reyco siempre supo mantenerse adelante.

También por la primera división, el Calasanz ganó 64-54 a San Luis, en el gimnasio San Luis Gonzaga de Cartago.

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