Hace 50 años: ‘Estoy retirado, pero no acabado’, dice exboxeador José Isaac Marín

La figura más importante del boxeo costarricense durante la década de los 70 es el retirado José Isaac Marín, reportó La Nación el 22 de enero de 1976.

“Esto es cierto tanto desde el punto de vista de su estilo y sistema de pelea, como de la forma en que llegó a convertirse en ídolo nacional, sin olvidar tampoco que durante cuatro años consecutivos lució los escalafones de la Asociación y el Consejo Mundial de Boxeo”, destacó el Semanario Enfoque.

Marín, quien dejó la escuela y las ventas callejeras para dedicarse al boxeo, es descrito como el atleta costarricense con más “dividendos económicos” durante su carrera, gestada desde 1958 en el gimnasio Mendoza, escenario del apogeo de Tuzo Portuguez y Jorge Manzanares.

Un niño de 12 años, que vendía tamales asados y prestiños, admiraba a esos pugilistas y encontró su primera oportunidad de pelea cuando tuvo un encontronazo con un guarda. “Por dicha en eso apareció Emilio Castrillo, quien no solo evitó que el asunto pasara a más, sino que me ayudó para que ingresara en el gimnasio, del cual ya no volvería a salir”, relató Marín.

Logró viajar a Estados Unidos en 1970, donde conoció a figuras como Cassius Clay, Joe Frazier, Nino Benvenuti, José Ángel “Mantequilla” Nápoles, Ken Buchanan, Joe Louis e Ismael Laguna, entre otros.

En total efectuó 73 peleas, ganó 61 (28 por knockout), y perdió 12, por decisiones y técnicos.

“Estoy retirado pero no acabado, y hace poco demostré en una exhibición en Zapote que estoy entero”, manifestó de manera categórica.

La curiosidad: Lencho Salazar en el restaurante Los Higuerones

El restaurante típico Los Higuerones anuncia una presentación del reconocido músico y folclorista, Lencho Salazar.