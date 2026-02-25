Hace 50 años: ‘Estamos en el límite de la deforestación en Costa Rica’

Entrada al Monte de la Cruz, en San Rafael de Heredia.

El 24 de febrero de 1976 se realizó una mesa redonda sobre arboricultura y silvicultura en el marco del Segundo Congreso Agronómico Nacional, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El doctor Leslie R. Holdridg alertó que “estamos en el límite de la deforestación en el país. Hace algunos años teníamos bosques suficientes y disponibles en Costa Rica. Desgraciadamente se aprovecha poco los bosques, porque se saca poca madera valiosa y el resto se quema”.

Manifestó que por falta de caminos, se queman las maderas “buenas y malas” y esos terrenos muchas veces se dedican a cultivos sin ser aptos, lo que ha dejado terrenos que no sirven sin se que tomen acciones para restablecerlos.

Por su parte, el doctor Herster Barress señaló que “si bien hay que promover la conservación de los bosques en terrenos que necesitan estar siempre bajo el bosque, también es posible establecer el cultivo de árboles con un criterio absolutamente comercial”.

En la mesa redonda se dio a conocer el dato de que cada año, en Costa Rica, se extrae un millón de metros cúbicos de madera para la explotación comercial.

Tanto el doctor Barres como Holdridg fueron objeto de preguntas que respondieron “con abundancia de argumentos”.

Ellos son técnicos que laboran con organismo internacionales relacionados con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie).

En el segundo día del congreso, se conversará sobre cultivos permanentes, café, caña, suelos y fertilizantes.

La curiosidad: Teatro al aire libre

La Compañía Nacional de Teatro anuncia la quinta temporada de teatro al aire libre en Lmuseo Nacional.