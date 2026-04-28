El País

Hace 50 años: Escultura de Francisco Zúñiga llegará a Costa Rica a finales de 1976

Parte escultórica está lista y solo falta enviarla al taller de fundición

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Por Yeryis Salas
histórico
Un modelo en yeso del grupo escultórico antes de ser fundido en bronce. (Archivo/Archivo)







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Hace 50 añosFrancisco Zúñiga
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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