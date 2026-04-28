Hace 50 años: Escultura de Francisco Zúñiga llegará a Costa Rica a finales de 1976

Un modelo en yeso del grupo escultórico antes de ser fundido en bronce.

La escultura “El agricultor”, elaborada por el artista Francisco Zúñiga, llegará al país a finales de 1976.

La fecha estimada surgió luego de una reunión, en el Ministerio de Agricultura, de la Comisión Pro Monumento del Agricultor Costarricense. Asistieron el viceministro de Cultura, Guido Sáenz, Daisy de Garrón, María Elena Zamora, Francisco Picado, Ricardo Román, Edwin Navarro y el presbítero José Rams Llop.

Allí fue recibido Francisco Amighetti, asesor de la comisión, para que relatara los resultados de su misión a México, donde Zúñiga vive desde 1936.

Amighetti indicó que la parte escultórica está concluida y solo falta mandarla al taller de fundición. Zúñiga había solicitado que antes de enviar la obra al taller, una persona de Costa Rica fuera a dar su visto bueno.

El asesor aseguró que el grupo escultórico es “impresionante”, dentro de un concepto de gran secillez y extraordinaria fuerza.

Las figuras, que alcanzan más de tres metros de altura, fueron concebidas como campesinos agricultores universales, excluyendo la anécdota o el adorno superficial.

La comisión analizó, además, el presupuesto para la obra y se indicó que faltan cerca de ¢200.000 para completar el costo total.

El monumento se instalará en la intersección de la autopista General Cañas con el aeropuerto Juan Santamaría y la radial que va hacia Alajuela.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes garantizó la expropiación de varias parcelas de terreno que constituirán el islote donde quedará el monumento, rodeado de espejos de agua y caminos de acceso.

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