Hace 50 años: En el 2000 se duplicará la población de Costa Rica

Más de 2 millones de personas vivía en Costa Rica en 1976.

La población de Costa Rica, de cerca de 2 millones de personas, se duplicará en el año 2000, dijo el gerente del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Eladio Jara.

“De ahí la necesidad de reunir a los dirigentes para plantear el problema y buscar soluciones”, agregó en una conferencia sobre el crecimiento poblacional a nivel mundial.

“San José no debe seguir creciendo, porque la infraestructura de la ciudad no le permite atender los problemas que todos los días se presentan”, agregó.

Jara abrió la conferencia para presentar al arquitecto Benjamín Reif, oficial del área de hábitat de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. El evento se celebró antes de la conferencia de la ONU sobre asentamientos humanos, en mayo en Vancouver, Canadá.

Reif señaló que en América Latina, en 1970, vivían 160 millones de personas en las ciudades, y que en el 2000 serán 500 millones, y afirmó que la región será la más urbanizada del mundo, primero por la migración y luego por las fuentes de trabajo.

El arquitecto explicó que una dificultad en América Latina es “el sistema anticuado” de instituciones, que no permiten adaptarse a los cambios del crecimiento que se necesitan. Consideró, además, que los problemas se pueden resolver con los recursos de que se dispone, siempre que se coordinen en busca de objetivos específicos.

Adelantó que en la conferencia en Vancouver, cada país mostrará lo que ha hecho para atender el crecimiento poblacional, y así se puedan intercambiar ideas y corregir errores.

La curiosidad: Nuevas monedas

Empezarán a circular las monedas de ¢5, ¢10 y ¢20.