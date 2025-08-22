Hace 50 años: Elecciones en el Liceo de Heredia

El 22 de agosto de 1975 se celebran las elecciones para escoger el nuevo gobierno estudiantil en el Liceo de Heredia.
Tres partidos se disputan el poder: Gente Nueva, con bandera celeste y rojo, encabezada la papeleta por Jaime Prada Bou, seguido por José J. García, Alvis González, Helvetia Benavides y Ernesto León.
Partido Trabajo, con bandera azul y blanco, con Juan Segnini como candidato, seguido por Rosa Rivera, Javier Dengo, Antonio Guilá y Ana Álvarez.
El tercer partido es META, encabezado por Allan Hernández, Mauricio Protti, Gilberth Sánchez, Carlos Esquivel y Francisco Chaves, con bandera amarillo y verde.
“El grupo Gente Nueva estuvo en nuestra redacción y conversamos con algunos de sus dirigentes quienes manifestaron que ganarían las elecciones”, publicó La Nación.
“Hemos estudiado conscientemente las principales necesidades de nuestro querido colegio, y una vez que ganemos las elecciones nos empeñaremos en tratar de solucionar los problemas que aquejan a nuestra institución”, dijeron los representantes del partido.
Sobre sus planes, afirmaron que tienen muchos, pero de momento llevarán a cabo los más viables.
Su programa tiene cuatro ministerios: Ornato, el cual se encargará de embellecer el liceo, así como presionar a la Asamblea Legislativa para que gire una partida al colegio; Económico, con el cual crearán un banco de ahorro para alumnos; Cultura, para formar clubes de oratoria, danza, teatro, etc.; y Relaciones Intercolegiales, para intercambiar ideas y actividades con otros colegios.
“Lógicamente que hay más planes, pero una vez que hayamos obtenido el triunfo los pondremos en práctica”, afirmaron.
