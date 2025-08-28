El País

Hace 50 años: El viejo Hotel Francés, entre el ser y el no ser

Propietario holandés está indeciso sobre si remodela o demuele el desgastado edificio de tres pisos

Por Yeryis Salas
El hotel fue construido tras el terremoto de 1910, que destruyó la casa que ocupaba ese terreno.







