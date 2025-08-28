Hace 50 años: El viejo Hotel Francés, entre el ser y el no ser

El hotel fue construido tras el terremoto de 1910, que destruyó la casa que ocupaba ese terreno.

El viejo Hotel Francés de Cartago, llamado luego Hotel Holanda, espera la resolución que determinará si es remodelado o destruido.

Se trata de un edificio alto, grande, enlatado, que produce el efecto una vieja mansión del siglo XVIII visto de lejos. De cerca, se evidencia una masona decrépita, cuyos días están contados.

“De tres plantas, debió lucir muy esbelto para la época de su construcción. Rodeado de una tapia, con algunos árboles, hoy día está prácticamente en ruinas”, decía La Nación del 28 de agosto de 1975.

En el sitio estaba la casa de Rafael Ángel Troyo, poeta y bohemio. “Hacía grandes fiestas en su castillo de ladrillos, construido frente a la plaza en donde se levanta la estatua a don Jesús Jiménez, dos veces presidente de la República”.

En 1910, vino la tragedia. El terremoto de Cartago destruyó el castillo y su dueño murió bajo los escombros. Un francés, Marcial Janet, compró el terreno y construyó el hotel.

“Don Marciel desapareció -no tenemos el dato exacto de lo que le ocurrió- y su señora doña Manuelita vendió el hotel a unos holandeses”. Pasó a llamarse “El Holanda”.

El nuevo propietario, un holandés de apellido Kop, colocó un letrero de “cerrado” en la entrada del deteriorado edificio. Afirmó que aún está indeciso sobre el destino que le dará al viejo hotel.

“Como decíamos, está entre el ser y el no ser. Por el momento, todavía es, y esto es algo de lo muy poco que ya queda de los comienzos de siglo. Y algo es algo, no hay duda”, concluía el artículo.

