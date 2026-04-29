Hace 50 años: Dylana Jenson: ‘No me acuerdo de mí sin un violín en la mano’

“No tengo nada más que las melodías que salen de mi violín”, afirmó uno de los fenómenos musicales del siglo XX, la estadounidense de madre costarricense Dylana Jenson, quien ofrecerá un concierto en Costa Rica el domingo 2 de mayo.

Dylana proviene de una familia de artistas. Su madre, Ana Carmona, relató que desde muy niños los hijos vivieron rodeados de música clásica, pinturas y obras literarias.

Ella no va al colegio porque no tiene tiempo, “ni me hace falta”, dice. Los breves ratos de esparcimiento los pasa en la playa o en el río, pero sobre todo, cuando no está con el violín, se la pasa leyendo en su casa.

“Sé que otras jóvenes de mi edad (14 años) hacen cosas diferentes, pero yo no encuentro nada extraño en mi forma de vida. Después de todo, no me acuerdo de mí sin un violín en la mano”, aseguró.

Dylana empezó a tocar el violín a los 2 años y medio. Sus hermanos ya tenían algún instrumento y a ella le llamó la atención un violincito que tenía su hermano Kevan, de 5 años. Se empeñó en tener uno igual.

“Nos quedamos admirados de ver la facilidad con que cogía el violín. Generalmente, a un niño de esa edad le cuesta mucho concentrarse, pero ella aprendía con rapidez las canciones que le enseñaban sus otros hermanos”, manifestó doña Ana.

Después de los 6 años, la niña ingresó en una orquesta local de Los Ángeles, California, y a los 7 años ofreció su primer concierto. Después, sus notas llegaron a Alemania, Francia, Suiza, México, entre otros países.

La curiosidad: Problema con buses

En Cartas a la Columna, Lilliana Cruz reclama que los buses Curridabat-Pavas tardan mucho en pasar de noche, y cuando pasan están repletos.