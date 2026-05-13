Hace 50 años: Donald llega a Costa Rica por tercera vez

El cantante argentino se encuentra en una gira regional.

El cantante argentino Donald conversó con La Nación en su tercera visita a Costa Rica, donde tiene programadas varias presentaciones, una de ellas en la Discotheque Gitanerías.

Procedente de Miami, llegó de forma imprevista al aeropuerto Juan Santamaría, donde algunas admiradoras lo reconocieron y le brindaron un caluroso recibimiento.

Donald McCluskey, de 29 años, reveló que es un “enamorado de la vida, y dentro de mi vida va la música”. Algunos de sus más grandes éxitos son “Tiritando”, “En una playa junto al mar”, “Siempre fuimos compañeros”, “Las olas y el viento” y “El milagro de tus ojos”.

Sus grandes ilusiones en el mundo son su esposa y su hijita, aunque pasa mucho tiempo lejos de ellas por su profesión.

Aclaró que no todo ha sido felicidad en su carrera, pues ha enfrentado múltiples desilusiones que, a pesar de todo, no detuvieron su impulso e interés por la música.

Un posible retiro suyo, afirmó, no sería hasta dentro de unos 10 años, “ya que creo que todavía tengo algo que dar”.

Se manifestó admirador de Paul McCartney, exvocalista de Los Beatles, y en el medio artístico de su país, su admiración es hacia Carlos Gardel y Astor Piazzola. Además, reconoce la calidad del grupo Sui Generis y el dúo Pedro y Pablo.

Su vida cambió en 1972, tras sufrir un accidente automovilístico. “Desde ese momento sentí una sensación de nueva vida y busqué la manera de dejar algo trascendente”, expresó.

Después de Costa Rica, continuará su gira en República Dominicana y Curazao, además de que es posible que cante en Venezuela y Colombia.

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