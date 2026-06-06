Hace 50 años: Diversión mayor en el Teatro del Ángel

Lucho Barahona y Haydeé de Lev en el escenario del Teatro del Ángel.

El vodevil francés Gato por liebre, original de George Feydeau, fue estrenado en el Teatro del Ángel con críticas positivas de Lil Picado.

La obra fue dirigida por Alejandro Sieveking, con actuaciones de Haydée de Lev y Lucho Barahona.

“La magnífica dirección de Sieveking y el profesionalismo de los actores del elenco han logrado mantener y poner incluso de relieve todo ese juego de humor que se desarrolla a un ritmo cronométrico, matemático, el cual lleva intrínseco en su estructura toda buena comedia farsesca”, dijo la crítica.

Agregó que la conquistó más el montaje que la obra en sí, destacando que el director le agregó canciones acordes con la época y la situación.

Consideró que cada actor cumplió su papel con perfección. Lucho Barahona, interpretando a Dufausset, “hace gala de un gran magnetismo y encanto escénicos, sumados a sus excelentes dotes de actor”.

Destacó, además, que el elenco funcionó más como un bloque que como individualidades, y que cada una de sus reacciones obedeció a “un todo escénico”.

Elogió la ambientación de París de principios de siglo XX lograda en el escenario del teatro, con una escenografía bien cuidada y funcional en todos sus detalles, así como un vestuario de alta calidad.

“Para finalizar, uso de nuevo el calificativo ‘impecable’ para referirme a una puesta en escena del Teatro del Ángel, pero es que este grupo es francamente impecable en la calidad que nos brinda a la hora de hacer teatro”, concluyó la crítica.

La curiosidad: Los cines quedarán desiertos

En Cartas a la columna, alguien que se hace llamar George Melies afirma que los cines quedarán desiertos porque los cines proyectan “únicamente películas de mala calidad”, y le echa la culpa a la censura.