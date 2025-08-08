El País

Hace 50 años: Dieron premios de festival de la canción inédita, primer lugar se llevó ¢1.000

Los premios se entregaron en la VI Semana de la Juventud

Por Yeryis Salas
archivo
Tres premios fueron entregados a los artistas y bandas.







Hace 50 añosMinisterio de Cultura
Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

