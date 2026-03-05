Hace 50 años: Detectives en Alajuela son acusados por extorsión

El Ministerio de Seguridad Pública acusó a cuatro oficiales de investigación de Alajuela de extorsiones y chantajes, luego de recibir varias denuncias presentadas por personas afectadas.

La denuncia la hizo ante la Procuraduría General de la República el coronel Andrés Lippa, director ejecutivo de ese Ministerio, quien afirmó que “este asunto es escandaloso e intentó sentar un precedente”.

Afirmó que la acusación es contra un oficial jefe y sus tres auxiliares, y “contiene los elementos de juicio necesarios y las declaraciones para establecer una acusación penal en forma contra los indiciados”.

“La acusación concreta se hizo por el delito de extorsión y chantaje en el área de Alajuela desde hace tiempo, y en proporciones graves”, detalló.

La denuncia expone que el 25 de febrero de 1976 se presentó un señor y su hijo, a señalar que los indiciados le habían decomisado al hijo 2.150 cigarrillos de marihuana, un televisor a colores y un equipo de sonido, y para no detenerlo tenía que pagar ¢4.000.

“El señor le dijo a los detectives que solo podía conseguir ¢1.500 y aceptaron la suma que fue entregada a uno de ellos", decía el documento.

Mientras se investigaba esa denuncia, los oficiales recibieron otra similar, en la que un hombre afirmó que los oficiales le cobraron una suma de dinero con tal de no enviarlo a la cárcel y cerrar su negocio.

Los policías fueron denunciados también por un colaborante de la Policía, quien se dio cuenta que a quienes ellos detenían nunca los pasaban a detención, pues recibían dinero a cambio.

La curiosidad: Gran venta de retazos

La tienda Mil Colores anuncia otra gran venta de retazos durante todo el día.