Hace 50 años: Deportistas sordos participarán en Juegos Silenciosos Panamericanos

Una delegación de jóvenes sordos parte el 11 de noviembre de 1975 hacia Maracaibo, Venezuela, donde representarán a Costa Rica en los primeros Juegos Deportivos Silenciosos Panamericanos, que se realizarán del 15 al 22 de noviembre, reportó La Nación el 11 de noviembre de 1975.

Cuatro de ellos, pertenecientes a la Asociación Deportiva Silenciosa Nacional, competirán en natación, ajedrez y atletismo. Rafael Eduardo Valverde participará en natación, Johnny Chan Chen y Gerardo Carrillo lo harán en ajedrez, y Samuel Valverde en atletismo.

Viajarán además María Infante, Jorge Brenes y Roberto Castro. Como acompañante irá Guillermo Carrillo, padre de Gerardo.

Los deportistas expresaron su entusiasmo pues se prepararon durante un año para competir en estos juegos.

Los gastos del viaje han sido financiados con ayuda del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, además de la Federación Nacional de Deportes.

La agrupación deportiva de sordos fue fundada el 8 de junio de 1974, por iniciativa de Rafael Eduardo Valverde, quien se dedicó a localizar al resto de los miembros fundadores.

La Asociación cuenta con más de 90 miembros, y se encuentra debidamente inscrita en el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.

La meta del grupo es la superación constante de sus miembros, por lo que los muchachos se reúnen con frecuencia para prestarse ayuda mutua.

Muchos de ellos han estudiado en el Centro de Enseñanza Especial de Guadalupe. Otros han sido preparados en instituciones especializadas en el extranjero o en centros educativos vocacionales.

