El País

Hace 50 años: Departamento de Radio cumple su primer aniversario

Programa del Ministerio de Cultura alcanza todos los rincones de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
histórico
Haydée de Lev junto a Dalia Brenes, productora de programas, y Marco Antonio Solís, director de producción, locutor y actor de radioteatro. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hace 50 añosMinisterio de Cultura
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.