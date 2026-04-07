Hace 50 años: Departamento de Radio cumple su primer aniversario

Haydée de Lev junto a Dalia Brenes, productora de programas, y Marco Antonio Solís, director de producción, locutor y actor de radioteatro.

El 6 de abril de 1976, el Departamento de Radio del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes cumplió su primer aniversario.

Dirigido por Haydée de Lev, el objetivo del departamento es dar a conocer, a través de un programa por cadena nacional, las actividades más importantes de teatro, artes plásticas y literatura a nivel nacional.

El programa se transmite los domingos a las 8 p. m. Cuenta con varias secciones informativas de comentarios, como la sección “Chispitas”, en la que se plantean y analizan situaciones de la vida cotidiana.

Está también la sección científica, llamada “Ventana al mundo”, así como “Cuentos y leyendas de nuestra tierra”, “Imágenes poéticas” y “Música joven”.

El siguiente paso es tener una estación propia, afirmaron los integrantes del departamento.

“La amplia y cálida recepción que ha tenido el programa los domingos, nos da la pauta de que podemos salir al aire como emisora, siendo este el más importante medio de comunicación masiva, creemos que el pueblo debe adquirir consciencia de la necesidad de una radio nacional”, declaró la señora de Lev.

La directora logró, en una visita a Europa, una colaboración para que los programas se transmiten en estaciones de esa región, lo que permitiría dar a conocer en el Viejo Continente el movimiento cultural desarrollado en Costa Rica.

El departamento ha recibido cientos de cartas de apoyo a su labor, lo que revela que ha sido exitoso llevando la divulgación cultural a distintas capas sociales.

La curiosidad: Camilo Sesto en Costa Rica

Se anuncia la presentación del cantante español Camilo Sesto, con precios que van de los ¢20 a los ¢40.