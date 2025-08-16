Hace 50 años: Damas Rotarias de San José rindieron informe de labores

Parte de las invitadas al almuerzo de las Damas Rotarias de San José.

El almuerzo anual de las Damas Rotarias de San José reunió, el 16 de agosto de 1975, a más de 60 invitadas en el Gran Hotel Costa Rica, donde la presidenta de la agrupación, doña Carolina de López, anunció que próximamente presentaría el nuevo plan de trabajo de la directiva.

Durante su intervención, la señora de López destacó la labor de la directiva saliente, encabezada por doña Rose Marie Carrillo, cuyo equipo mantuvo el apoyo al Centro de Recaudación del barrio Sagrada Familia.

Esta obra, considerada la principal causa de las rotarias, ha recibido ayuda constante desde hace muchos años, reseñó La Nación ese día en el periódico.

La presidenta también mencionó otras iniciativas, como la entrega de comidas, pinturas y revistas al Asilo de las Mercedes para contribuir al cuidado y entretenimiento de los pacientes.

Asimismo, informó que el Hospicio de Huérfanos recibió un cheque por $500, donado por el Cacique Rotario Encino, de California, el cual se destinó a los programas de la institución.

El encuentro cerró con un ambiente de camaradería y reafirmó el compromiso de las Damas Rotarias con las obras benéficas de San José.

Doña Carolina de López brindó la bienvenida a unas 60 rotarias y otras invitadas especiales al almuerzo celebrado en el Gran Hotel Costa Rica en San José. (Mario Roa Velázquez/La Nación)

Carne asada en Moravia

En aquella misma edición del impreso, se informó que el grupo juvenil de San Blas y el Deportivo San Blas organizaron para esa noche del 16 de agosto una carne asada en el Estadio de Moravia.

La actividad, clasificada de fiesta, iniciaría a las 7 p. m. y su propósito era recaudar fondos para la escuela de San Blas. La entrada general quedó ¢2. El evento contará con servicio de comedor, bar y refrescos.