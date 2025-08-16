El País

Hace 50 años: Damas Rotarias de San José rindieron informe de labores

Almuerzo con al menos 60 personas se realizó Gran Hotel Costa Rica donde se hizo rendición de cuentas

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Parte de las invitadas al almuerzo de las Damas Rotarias de San José. Fotografía:
Parte de las invitadas al almuerzo de las Damas Rotarias de San José. (Mario Roa Velázquez/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hace 50 añosDamas Rotarias de San José
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.