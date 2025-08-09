Hace 50 años: Curso para las parteras de regiones rurales

Alrededor de 70 mujeres de zonas rurales llegaron a San José para recibir una capacitación de cómo atender un parto.

Así lo dio a conocer el viceministro de Salud, el licenciado Juan Carlos Antillón Sargent, quien explicó que estas mujeres, que generalmente trabajan “por voluntad ejemplar”, prestan un servicio eficiente en esas remotas localidades, por lo que “creemos necesario darles la atención que se merecen”.

Un empresario hotelero, que advirtió los problemas económicos que tiene el Ministerio de Salud, ofreció colaborar con la parte que el gobierno no podía pagar para la atención de las señoras.

“A su debido momento, le daremos el crédito público que merece un empresario que, por lo que observamos, tiene una visión real de lo que debe ser la colaboración estrecha entre el pueblo y las fuerzas vivas de la nación”, dijo Antillón.

El viceministro dio una breve explicación de lo que se entiende como partera rural. “Es un miembro de la comunidad que se ha dedicado a atender partos, inspirada en un alto espíritu de servicio; que ha adquirido su experiencia en partos ocurridos a parientes cercanos: madre, hermanas, suegra y, una gran mayoría de ellas, atendiéndose a sí mismas”.

El Ministerio de Salud tomó la determinación de capacitar a estas parteras debido a que, por una serie de problemas y limitaciones económicas, es casi imposible atender las regiones donde ellas trabajan.

“La partera rural realiza sus actividades en zonas muy alejadas de los centros hospitalarios, donde lo que existen son vías y medios de transporte poco menos que mínimos”, agregó Antillón.

La curiosidad: Próximo martes se inicia la conquista de Marte

Estados Unidos iniciará el proyecto espacial más anhelado de su historia: la conquista de Marte.

El proyecto Vikingo busca descubrir restos de agua o materias orgánicas que demuestren la existencia de vida.