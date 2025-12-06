Hace 50 años: ‘Cuatricentenario’ de la fundación parroquial de Aserrí

“Como una de las escasas poblaciones costarricenses que ostentan aún su nombre autóctono, celebra el cantón de Aserrí en estos días, con gran pompa, el cuatricentenario de fundación parroquial”, reportó La Nación el 6 de diciembre de 1975.

Aunque hay irregularidades y pocos datos de la historia de Aserrí, la historia se concreta en señalar 1575 como el año “en que se considera de gran importancia esta población, desde el punto de vista religioso”.

Conquistadores y clérigos de aquella época citan a la población aserriceña con una arraigada fe cristiana, aunque basados en la declaración de Aserrí como una “reducción indígena” (política colonial española para agrupar a los indígenas en un lugar). Su cacique Acserí, a lo que se le sigue rindiendo pleitesía con el nombre actual del cantón, mantuvo una posición de intermediario en las negociaciones propias de los años coloniales.

Los historiadores señalan que el movimiento de independencia de los pueblos centroamericanos motivó transformaciones radicales en la vida de los aserriceños.

La localidad pasó de ser una reducción indígena a convertirse en una más de las muchas comunidades campesinas, aunque con un fuertes estancamiento con respecto a otros lugares del país.

“En la actualidad, la lucha de los aserriceños se proyecta en un campo hasta ahora poco explotado: la riqueza turística”, señalaba el diario, citando la Piedra de Aserrí como un atractivo que aún muchos costarricenses ignoran.

La curiosidad: Bólidos en las carreteras

En Cartas a la Columna, Rogelio Chinchilla pide mano dura contra conductores que abusan de la velocidad especialmente en las zonas urbanas. Pide aplicar penas “sin la menor contemplación” contra aquellos que excedan los 40 kilómetros por hora en zonas céntricas.