Hace 50 años: Costarricense entre seis abogadas del mundo que reciben distinción

La licenciada Ángela Acuña Braun, la primera mujer centroamericana que se graduó de abogada, recibió el anuncio de la Embajada de Costa Rica en Washington de que había recibido una distinción del Centro pro Paz Mundial en el Derecho, y la Asociación Mundial de Mujeres Abogadas de los Estados Unidos.

Se trata de la adjudicación, de pergaminos y medallas de oro a las seis abogadas que se han distinguido más en el mundo entero en sus esfuerzos por alcanzar los ideales de paz y entendimiento entre los pueblos.

La medalla de oro fue establecida en 1969 y se otorga cada dos años, y por primera vez ha sido escogida una mujer latinoamericana.

Acuña también fue la primera mujer que ocupó el cargo de embajadora ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Las otras abogadas que recibieron el premio fueron Helvi Spila de Finlandia, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas; I. H. Diederiks-Vershoor de Holanda, presidenta del Instituto Internacional de Derecho del Espacio; Dorothy Nelson de Estados Unidos, decana de la facultad de Derecho de la Universidad de California del Sur; Emma Walser de Liberia, la primera jueza en ese país; y Beng Ooon de Malasia, expresidenta de la Federación Internacional de Mujeres Abogadas.

Acuña dijo a La Nación que el premio “era un premio a la abogada costarricense y en general a la mujer de este país”.

La curiosidad: Fútbol entre semana

El Comité Director de la Federación Costarricense de Fútbol conoció un comunicado del Consejo Nacional de Deportes en el que autorizan que se jueguen partidos de primera división entre semana, específicamente los días martes, miércoles y jueves.