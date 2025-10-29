El País

Hace 50 años: Costarricense entre seis abogadas del mundo que reciben distinción

Ángela Acuña Braun, la primera mujer centroamericana en graduarse como abogada, recibió distinción por sus esfuerzos por la paz mundial

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
histórico
Ángela Acuña junto a sus nietas, Irene y Laura María Trejos Chacón. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.