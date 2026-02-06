Hace 50 años: Costa Rica obtuvo premio de creatividad y tricolor en concurso de jardinería

Adelita de Odio (derecha) recibió uno de los premios en Tegucigalpa.

En Tegucigalpa, Honduras, se celebró la X Convención de Clubes de Jardinería de Centroamérica y Panamá, del 25 de enero al 1.° de febrero de 1976. Se impartió además el IV Curso para Jueces de Exposiciones Florales, por personeros del National Council.

Las delegaciones sumaron más de 400 personas, que “fueron atendidas con la gentileza y esplendidez de las anfitrionas hondureñas, quienes recibieron numerosos elogios por la perfecta organización de la convención que tuvo un éxito completo”.

El numeroso grupo de Costa Rica hizo una presentación en la fiesta de inauguración, que tuvo lugar en el Club Srobe. Interpretaron el tema de la exposición “La Creación del Mundo”. El espectáculo fue organizado por Carmen María de Montealegre y Dorita de Kopper, mientras que la directora artística fue Olga Franco de Revollo.

La delegación costarricense presentó en la exposición 24 arreglos, de los cuales 17 resultaron premiados. Entre ellos, dos de los premios mayores de una exposición: el de creatividad, correspondiente a la señora Adelita de Odio, vicepresidenta del Club de San José, y el tricolor a la señora Miradalve de Trejos.

También recibieron premios Teresa de Kopper, Lupita de Anderson, Emilia María de Apéstegui, Miradalva de Trejos, Mar Flora de Brenes, Ana María Rodríguez y Floris de Robert.

Los premios fueron entregados durante la clausura de la Convención, por la presidenta del Club de Jardinería de Tegucigalpa, Esperanza de Quesada.

