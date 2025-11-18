Hace 50 años: Costa Rica no tendrá población excesiva

La mitad de la población vivía en el Valle Central en 1975.

Con una población cercana a los 2 millones, la tasa de crecimiento se mantiene en un 2,4% anual, lo que significa que, de mantenerse, la población de Costa Rica se duplicaría cada 28 años, reportó La Nación el 18 de noviembre de 1975.

“Si la tasa de natalidad actual se mantiene a los niveles que hoy tiene, la población alcanzaría unos 4 millones en el año 2000 y unos 16 millones en el 2060. Pero si persiste la tendencia al descenso que se presenta actualmente en la fecundidad, es posible que la población se estabilice en unos 6 millones en el año 2060″, dijo el ministro de Planificación, Óscar Arias.

“Probablemente, la tendencia real de nuestra población esté más cerca de esta segunda alternativa, se puede pensar que para el año 2000 el número de habitantes habrá llegado a casi 3,7 millones y se estabilizará entre los 6 y 8 millones en la segunda mitad del siglo XXI”, agregó.

Según estas cifras, Costa Rica no tendría un problema de excesiva población, ni siquiera dentro de 100 años, ya que si realmente se estabiliza su población en una cifra cercana a los 6 millones, no existirían serias dificultades pues el país cuenta con recursos suficientes para el desarrollo, si son distribuidos de forma eficiente y racional.

Un problema sería la distribución geográfica de la población.

“En el presente, el país se caracteriza por una gran concentración de los habitantes en la parte central del territorio”, detalla el diario.

De los 2 millones de habitantes, 1,1 millones residen en el Valle Central y 80% de estos viven en el “pequeño sector comprendido entre Cartago y Alajuela, que se constituirá en el Área Metropolitana del futuro”.

