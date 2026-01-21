Hace 50 años: Costa Rica ganó seis medallas de oro más en Campeonato Centroamericano de Natación

Costa Rica ganó seis medallas de oro en la penúltima jornada del Campeonato Centroamericano Juvenil-Infantil de Natación, la noche del 20 de enero de 1976 en Ciudad de Panamá.

Asimismo, la delegación obtuvo dos de plata y una de bronce.

Una de las preseas doradas la obtuvo María del Milagro París, además de Carolina Hernández y Gina Araya, quien también obtuvo una plata. Andrey Araya también ganó un oro, así como una plata. Los otros dos oros fueron un esfuerzo grupal, en los 400 metros relevo combinado masculino y femenino.

En el caso de Araya, el triunfo fue en los 100 metros dorso juvenil B, con registro de 1:16.4. La medalla de plata fue para la panameña Georgina Osorio, con 1:17.6, y la de bronce para Lorena Rodríguez, de Guatemala, con 1:18.0.

Por su parte, Carolina Hernández conquistó su oro en los 200 metros libre infantil B, con tiempo de 2:28.7. Hernández tuvo el mismo tiempo que la salvadoreña Carolina Nixon, a quien se le otorgó el segundo lugar por mal toque. La presea de bronce la obtuvo la también salvadoreña Emma I. Muñoz, con 2:34.5.

María del Milagro París, entretanto, se impuso en los 400 metros libre juvenil A, con 5:11.5. La medalla de plata la conquistó la salvadoreña Rosa Herrnández, con 5:14.7, y la de bronce fue para Lucia Ferracutti, también de El Salvador, con 5:21.6.

Con esto, a Costa Rica sumó 16 oros, 13 platas y 15 bronces, para un total de 44 medallas en el campeonato, a diez medallas de El Salvador.

