Hace 50 años: Costa Rica, bajo índice de criminalidad y clima de paz

El bajo índice de criminalidad de Costa Rica fue puesto como ejemplo por parte del enviado del secretario general de las Naciones Unidas, Gerald Muhler, quien firmó en nombre de la ONU el convenio de creación en nuestro país del Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

Muhler señaló en el Teatro Nacional que “hay una razón más importante que otras, para haber dado a este país la sede, ella es que pocas han sido las naciones que mantuvieron tan bajo índice de criminalidad y mantuvieron un clima de paz y tranquilidad constante”.

“Me siento feliz porque hemos dado nacimiento al cuarto instituto de esta naturaleza”.

Hizo entrega al ministro de Gobernación, Edgar Arroyo, de una bandera de las Naciones Unidas para que “pueda flamear orgullosamente sobre este instituto”.

Por su parte, Arroyo destacó que “se ha cristalizado al fin el anhelo de los países latinoamericanos por tener un instituto de esta categoría”.

Señaló los esfuerzos que ha hecho Costa Rica por esta sede, como los exministros Carlos Manuel Vicente y Jorge Arturo Montero.

Comentó el fenómeno de la delincuencia que tanto preocupa a América Latina. Sin embargo, es necesario aceptar que es una realidad sociopolítica y que no se puede pretender su erradicación total de la sociedad.

“Nuestra responsabilidad está marcada por el deber que tenemos de realizar esfuerzos conjuntos, entre todos los organismos oficiales y fuerzas vivas de la comunidad, para mantener a la delincuencia dentro límites tolerables”, dijo.

