Hace 50 años: Con gol de Hernán Morales, Saprissa logró el campeonato

El arquero herediano Sergio Salazar no pudo impedir que Morales le sacudiera los cordeles.

Saprissa ganó su cuarto título de forma consecutiva, la noche del 11 de febrero de 1976 en el Estadio Nacional ante el Club Sport Herediano, con gol de Hernán Morales a los 57 minutos de juego.

El club “conquistó uno de los títulos más difíciles de su historia, porque el partido frente al Herediano se había rodeado de una serie de factores que podían conspirar contra el buen desempeño de los morados”.

Los visitantes ya no tenían opción de ser campeones, pues se ubicaban en el último lugar de la cuadrangular final. De ganar Heredia, el campeón hubiese sido Cartaginés, Alajuelense el subcampeón y Saprissa hubiera caído al tercer lugar.

Hasta el minuto 57, los heredianos habían mantenido un cerrojo “que fue casi imposible de descifrar por parte de los rivales. La consigna florense era desbaratar el juego, no importaba el lucimiento, sino impedir que pasaran balón y jugador por los linderos del área grande”, describió el periodista Fernando Naranjo.

El gol llegó de un tiro de esquina cobrado por Asdrúbal “Yuba” Paniagua, quien le dejó el balón a Morales para diera un golpe certero.

Saprissa salió a la cancha con Rojas, Masís, Quirós, Barquero, Hernández, Morales, Chico, Paniagua, Odir y Gerardo.

Herediano, por su parte, arrancó con Salazar, Sánchez, Fonseca, Herrera, Bustos, Nelson, Camacho, Santos, Watson, Garita y Wanchope.

El árbitro central fue Carlos Luis Alfaro, con los guardalíneas Luis P. Siles y Luis A. Rojas.

Pagaron por ver el partido 25.243 aficionados, que dejaron ¢285.436 en las boleterías.

