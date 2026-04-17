Hace 50 años: Comparsa de 85 jóvenes alegra las calles de Pavas

La comparsa se compone de 25 músicos y 60 bailarines.

Después de ver las comparsas brasileñas, varios muchachos se reunieron y constituyeron un grupo así en Pavas.

En 1972 no existía ninguna agrupación de este tipo en el Valle Central, y los organizadores en un principio no contaban con el apoyo necesario de los habitantes del lugar.

Se vieron obligados a iniciar su grupo con instrumentos prestados por la escuela y varios envases de lata.

Empezó con 30 personas, y cuatro años después la Comparsa de Pavas creció hasta tener 85 integrantes: 25 músicos y 60 bailarines, con edades que van desde los 7 a los 20 años.

“Hemos creado la comparsa para ayuda de nosotros y de la comunidad, prueba de ello es que antes no nos ayudaba nadie, y ahora nos quieren ayudar muchos. El grupo marcha cada día mejor, antes no teníamos uniformes y ahora contamos con ellos”, dijo Álvaro Zárate, director de los músicos y uno de los fundadores.

“Tengo 7 años, bailo con la comparsa porque me gusta, me siento contenta con todos y llevo mucho de bailar con ellos”, fueron las palabras de la niña María del Rocío Anchía Campos.

La agrupación se ha presentado ocho veces fuera de la capital, en sitios como Sarchí, San Bosco de Heredia y Piedades de Santa Ana.

Siempre se debe llenar una formalidad con las personas encargadas de un carnaval, en la que se incluyen ciertas condiciones como refrigerios después de cada presentación, traslado, alojamiento cuando se necesite y aclarar los premios que se darán en caso de que asistan a una competencia.

“Siempre que los hay (premios) nosotros pretendemos llegar al primer lugar”, comentó Humberto SOlano Granados, presidente de la directiva de la comparsa.

La curiosidad: La moda de la época

Los bolsos de mezclilla se convirtieron en la sensación de esos tiempos.