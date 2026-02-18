Hace 50 años: Compañía Nacional de Teatro fue el mejor grupo extranjero en México

La Compañía Nacional de Teatro se ganó la crítica mexicana.

La Unión de Cronistas y Crítica Teatral de México declaró como mejor grupo de teatro extranjero a la Compañía Nacional de Teatro y a la Compañía María Guerrero de España.

“Fue una sorpresa y, al mismo tiempo una gran alegría, el saber que la Compañía Nacional de Teatro fue declarada como el mejor grupo extranjero en México. Sabíamos que nos habían postulado, pero no pasó por nuestra mente que la Compañía fuera designada”, señaló la ministra de Cultura, Carmen Naranjo.

En 1975, la Compañía llevó hasta México la obra “Puerto Limón” de Joaquín Gutiérrez, y “Pinocho Rey”, de Antonio Iglesias, ambos dramaturgos costarricenses.

En aquel momento, la crítica mexicana y el público general elogiaron la labor de los artistas ticos. Malhak Rabell, del periódico El Día, dijo: “Una puesta en escena y un texto, que los de Puerto Limón me recuerda el teatro de agitprop, anterior a la Segunda Guerra. También me recuerda las funciones de Seki Sano, en especial ‘La rebelión de los colgados’”.

Sigifredo Gordon, del diario Últimas Noticias, comentó que “se trata de un teatro político y documental (tal y como lo sueñan Ignacio Reyes y Enrique Lizalde) pero que no se contenta con su papel de portavoz propagandístico, sino que entrega todos sus esfuerzos a la calidad artística”.

En resumen, agregó Gordon, se trató de una “puesta de envergadura, de un espectáculo digno de cualquier país con viejas tradiciones teatrales”.

La Compañía tiene planeado participar en el Festival de Guanajuato, en abril.

