Hace 50 años: Ciudadela Costa Rica, un pedazo de nuestra patria en Honduras

La entrada a la ciudadela Costa Rica, en Omoa de Honduras.

El jefe de Estado de Honduras, Juan Melgar, y el presidente de Costa Rica, Daniel Oduber, entraron súbitamente a una de las 102 casas que donó el gobierno costarricense a los damnificados del huracán Fifi, el cual devastó Honduras en setiembre de 1974.

Uno de los ocupantes de la casa, Walberto Rangel, estaba semidesnudo.

“Ah, lo sorprendimos”, le dijo Melgar sonriendo. Rangel se repuso del susto y se dispuso a mostrar la vivienda a Melgar y Oduber. No tuvo tiempo ni de ponerse la camisa, pero Melgar le dijo que no se preocupara, mientras le palmoteaba la espalda.

“Yo fui uno de los que perdió dos hijos y una hija. Ahora estoy feliz en estas casitas que nos regalaron los ticos. Esta es la sala, este el dormitorio, aquí para cocinar y lavar. Me la acaban de dar, pero ya verá cuando la arregle bien, va a quedar muy bonita”, dijo Rangel a Danilo Arias, enviado especial de La Nación.

Al salir de la casa, Rangel preguntó con timidez: “Dígame señor, pero de verdad, ¿esos señores que entraron aquí eran los presidentes?“.

“‘Claro que sí’, le dijimos. Pero cuando volvimos a ver a la puerta donde quedó, su rostro era el de un incrédulo”, relató La Nación el 28 de octubre de 1975.

En la ciudadela Costa Rica, en el municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, viven unas 600 personas, que ya contaban con centro comunal, plaza de deportes, electricidad en cada casa, agua potable y otras facilidades.

Este lugar está unido al resto del país por una carretera. Las calles allí son de ripio, otras de tierra. Aún no hay aceras de asfalto, y la bandera de Costa Rica está colgada en todas partes, cruzada con la de Honduras.

La curiosidad: Registros del IMN

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) comparte la temperatura registrada del 26 al 27 de octubre de 1975.